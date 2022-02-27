День и ночь выдались горячими для российских оккупантов — СНБО

Враг понес большие потери.

День и ночь выдались горячими для русских оккупантов в прямом смысле. Враг понес большие потери как в живой силе, так и в технике. Продолжаются тяжелые бои у Харькова, который враг хочет осаждать.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на своей странице в Facebook.

“На Юге украинские войска и ТРО дают отпор попыткам десантирования. Ночью в столице произошел отстрел вражеских ВРГ. Эта работа по зачистке территории Киева будет продолжаться и сегодня. Президент Украины, правительство, центральные органы исполнительной власти находятся в столице – работают над организацией отпора российскому вторжению. Ситуация напряженная, но хочу, чтобы вы знали – с каждым днем нашего Национального сопротивления мы крепнем! Все большее число стран присоединяются к оказанию помощи Украине. Но самый главный наш ресурс – это сила Национального, действительно Всенародного сопротивления, опираясь на которое Украина непобедима. Слава Украине!" – написал он.