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День и ночь выдались горячими для российских оккупантов — СНБО

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День и ночь выдались горячими для российских оккупантов — СНБО

Associated Press

Враг понес большие потери.

День и ночь выдались горячими для русских оккупантов в прямом смысле. Враг понес большие потери как в живой силе, так и в технике. Продолжаются тяжелые бои у Харькова, который враг хочет осаждать.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на своей странице в Facebook.

“На Юге украинские войска и ТРО дают отпор попыткам десантирования. Ночью в столице произошел отстрел вражеских ВРГ. Эта работа по зачистке территории Киева будет продолжаться и сегодня. Президент Украины, правительство, центральные органы исполнительной власти находятся в столице – работают над организацией отпора российскому вторжению. Ситуация напряженная, но хочу, чтобы вы знали – с каждым днем нашего Национального сопротивления мы крепнем! Все большее число стран присоединяются к оказанию помощи Украине. Но самый главный наш ресурс – это сила Национального, действительно Всенародного сопротивления, опираясь на которое Украина непобедима. Слава Украине!" – написал он.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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