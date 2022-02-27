Действия России тянут на международный трибунал — Зеленский

Зеленский обнародовал видеообращение.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что агрессивные действия России в отношении Украины тянут на международный трибунал.

Об этом говорится в его видеообращении, обнародованном утром 27 февраля.

"То, что оккупанты делают Харькову, Ахтырке, Киеву, Одессе и другим городам и поселкам, тянет на международный трибунал. Все их преступления мы четко фиксируем, и этих преступлений было бы гораздо больше, если бы не наши мужественные защитники. Украинские силы — все молодцы! Отражают атаку, ломая планы врага, блестяще выполняют свою работу. Это действительно работа. Жесткая работа", — сказал украинский президент.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: