Умерла мама Ольги и Наталии Сумских

Анна Ивановна ушла из жизни в 88 лет.
Народная артистка Украины Ольга Сумская сообщила о смерти своей мамы Анны Ивановны.
Актрисе было 88 лет. Печальную новость знаменитость сообщила в своем Instagram.
"Беда не приходит одна... Сегодня ночью не стало нашей мамочки, Анны Ивановны Сумской... Адская боль... Душа разрывается..." — написала звезда.
В комментариях фанаты и коллеги Сумской выразили свои соболезнования.
- "Мои соболезнования… Какое горе… Вечная память…" – написала певица Екатерина Бужинская
- "Олечка, прими мои соболезнования", — отметила фитнес-тренер Марина Боржемская
- "Держитесь", – поддержал руководитель Big Entertainment Shows Владимир Завадюк
Заметим, Анна Сумская – украинская актриса, заслуженная артистка УССР.
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