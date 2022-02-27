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Умерла мама Ольги и Наталии Сумских

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Умерла мама Ольги и Наталии Сумских

Ольга Сумская с мамой / instagram.com/olgasumska

Анна Ивановна ушла из жизни в 88 лет.

Народная артистка Украины Ольга Сумская сообщила о смерти своей мамы Анны Ивановны.

Актрисе было 88 лет. Печальную новость знаменитость сообщила в своем Instagram.

Анна Сумская / © instagram.com/olgasumska
Анна Сумская / instagram.com/olgasumska

"Беда не приходит одна... Сегодня ночью не стало нашей мамочки, Анны Ивановны Сумской... Адская боль... Душа разрывается..." — написала звезда.

В комментариях фанаты и коллеги Сумской выразили свои соболезнования.

  • "Мои соболезнования… Какое горе… Вечная память…" – написала певица Екатерина Бужинская
  • "Олечка, прими мои соболезнования", — отметила фитнес-тренер Марина Боржемская
  • "Держитесь", – поддержал руководитель Big Entertainment Shows Владимир Завадюк

Заметим, Анна Сумская – украинская актриса, заслуженная артистка УССР.

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