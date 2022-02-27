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Померла мама Ольги та Наталії Сумських

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Померла мама Ольги та Наталії Сумських

Ольга Сумська з мамою / instagram.com/olgasumska

Ганна Іванівна пішла з життя у 88 років.

Народна артистка України Ольга Сумська повідомила про смерть своєї мами Ганни Іванівни.

Акторці було 88 років. Сумну звістку знаменитість повідомила у своєму Instagram.

Ганна Сумська / © instagram.com/olgasumska
Ганна Сумська / instagram.com/olgasumska

"Біда не приходить одна… Сьогодні вночі не стало нашої мамочки, Ганни Іванівни Сумської… Пекельний біль… Душа розривається…" – написала зірка.

У коментарях фанати та колеги Сумської висловили свої співчуття.

  • "Мої співчуття… Яке горе… Вічна пам'ять…" – написала співачка Катерина Бужинська
  • "Олечко, прийми мої співчуття", – зазначила фітнестренерка Марина Боржемська
  • "Тримайтеся", – підтримав керівник Big Entertainment Shows Володимир Завадюк

Зауважимо, Ганна Сумська – українська акторка, заслужена артистка УРСР.

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