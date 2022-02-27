Померла мама Ольги та Наталії Сумських

Ганна Іванівна пішла з життя у 88 років.
Народна артистка України Ольга Сумська повідомила про смерть своєї мами Ганни Іванівни.
Акторці було 88 років. Сумну звістку знаменитість повідомила у своєму Instagram.
"Біда не приходить одна… Сьогодні вночі не стало нашої мамочки, Ганни Іванівни Сумської… Пекельний біль… Душа розривається…" – написала зірка.
У коментарях фанати та колеги Сумської висловили свої співчуття.
- "Мої співчуття… Яке горе… Вічна пам'ять…" – написала співачка Катерина Бужинська
- "Олечко, прийми мої співчуття", – зазначила фітнестренерка Марина Боржемська
- "Тримайтеся", – підтримав керівник Big Entertainment Shows Володимир Завадюк
Зауважимо, Ганна Сумська – українська акторка, заслужена артистка УРСР.
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