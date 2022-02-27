Росія б'є з градів по Гнутовому і Талаківці

Росія б'є з градів по Гнутовому і Талаківці

Багато зруйнованих будинків.

Поблизу Гнутового, яке розташоване біля Маріуполя, ранці 27 лютого точиться бій з армією окупантів.

Про це повідомив повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

"У ці хвилини росіяни обстрілюють градами Сартану, Гнутове, Талаківку. Багато зруйнованих будинків. Літак працює по Сартані та Талаківці", - йдеться у повідомленні.

За словами Кириленка, у Сартані минулого вечора було неспокійно: обстрілювали авіацією. Зруйновано ще вісім будинків. У місцевій школі повилітали вікна. Одна людина вбита. Двоє поранених.