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Росія б'є з градів по Гнутовому і Талаківці

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Багато зруйнованих будинків.

Поблизу Гнутового, яке розташоване біля Маріуполя, ранці 27 лютого точиться бій з армією окупантів. 

Про це повідомив повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

"У ці хвилини росіяни обстрілюють градами Сартану, Гнутове, Талаківку. Багато зруйнованих будинків. Літак працює по Сартані та Талаківці", - йдеться у повідомленні. 

За словами Кириленка, у Сартані минулого вечора було неспокійно: обстрілювали авіацією. Зруйновано ще вісім будинків. У місцевій школі повилітали вікна. Одна людина вбита. Двоє поранених.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає удари по цивільному населенню:

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