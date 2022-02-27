“Ми робимо все для того, щоб місто залишалося нашим” - мер Херсона

“Ми робимо все для того, щоб місто залишалося нашим” - мер Херсона

Ситуація у місті під контролем.

Мер Херсона Ігор Колихаєв повідомив про ситуацію у місті станом на 27 лютого.

З його слів, на маршрути вчасно вийшли тролейбуси, сьогодні додався ще один - третій. Комунальних автобусів випускають мало, бо економлять паливо.

"Ми працювали над тим, щоб сьогодні максимально відкрились продуктові магазини та аптеки. На сайті міської ради є інформація, куди треба повідомити, якщо магазин зачинений", - написав Колихаєв.

Він також зазначив, що “ворог зазнає великих втрат, але і ми також. Учора до дитячої обласної лікарні привезли поранену дитину, їй немає і двох років. Також ворог розстріляв карету швидкої допомоги”.

"Ми робимо все для того, щоб місто залишалося нашим. Будьте обережні, нам зараз важливо триматися разом. Бережіть себе!! - написав Колихаєв.