"Мы делаем все для того, чтобы город оставался нашим" — мэр Херсона

"Мы делаем все для того, чтобы город оставался нашим" — мэр Херсона

Ситуация в городе находится под контролем.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев сообщил о ситуации в городе по состоянию на 27 февраля.

По его словам, на маршруты вовремя вышли троллейбусы, сегодня добавился еще один – третий. Коммунальных автобусов выпускают мало, потому что экономят топливо.

"Мы работали над тем, чтобы сегодня максимально открылись продуктовые магазины и аптеки. На сайте городского совета есть информация, куда нужно сообщить, если магазин закрыт", – написал Колихаев.

Он также отметил, что “враг терпит большие потери, но и мы тоже. Вчера в детскую областную больницу привезли раненого ребенка, ему нет и двух лет. Также враг расстрелял карету скорой помощи".

"Мы делаем все для того, чтобы город оставался нашим. Будьте осторожны, нам сейчас важно держаться вместе. Берегите себя!! – написал Колыхаев.