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Россия бьет из градов по Гнутовому и Талаковке

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Много разрушенных домов.

Вблизи Гнутово, расположенного у Мариуполя, ранцы 27 февраля идет бой с армией оккупантов.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

"В эти минуты россияне обстреливают градами Сартану, Гнутову, Талаковку. Многие разрушено домов. Самолет работает по Сартане и Талаковке", — говорится в сообщении.

По словам Кириленко, в Сартане в прошлый вечер было неспокойно: обстреливали авиацией. Разрушены еще восемь домов. В местной школе вылетели окна. Один человек убит. Двое раненых.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

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