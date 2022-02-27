Россия бьет из градов по Гнутовому и Талаковке

Россия бьет из градов по Гнутовому и Талаковке

Много разрушенных домов.

Вблизи Гнутово, расположенного у Мариуполя, ранцы 27 февраля идет бой с армией оккупантов.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

"В эти минуты россияне обстреливают градами Сартану, Гнутову, Талаковку. Многие разрушено домов. Самолет работает по Сартане и Талаковке", — говорится в сообщении.

По словам Кириленко, в Сартане в прошлый вечер было неспокойно: обстреливали авиацией. Разрушены еще восемь домов. В местной школе вылетели окна. Один человек убит. Двое раненых.