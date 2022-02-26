Рэпер Yarmak вступил в ряды территориальной обороны ВСУ: "Украина выстоит"

Ранее в терроборону уже вступил Андрей Хливнюк.

Известный украинский рэпер Yarmak, настоящее имя которого Александр Ярмак, вступил в силы территориальной обороны ВС Украины.

Об этом он рассказал в своем Instagramе. Он написал, что решил пойти в военкомат, и отметил, что это на собственную ответственность каждого украинца.

"В военкомате людей много, никого не призываю, без героизма, на собственную ответственность! Заметно много толковых людей, которые и воевали, и были в специальных войсках, поэтому без пафоса Украина выстоит!" – написал рэпер.

Также Александр отметил, что гордится Вооруженными Силами Украины.

"Вроде бы и я не сцикун, но они супергерои. Они делают невероятные вещи. Я склоняюсь перед ними. И я, и моя семья, мы все им очень благодарны!" – сказал рэпер.

Сегодня также стало известно, что в силы территориальной обороны ВС Украины вступил Андрей Хливнюк. Ранее это сделал фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополь вместе с другими участниками коллектива.

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