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Дії Росії тягнуть на міжнародний трибунал - Зеленський

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Дії Росії тягнуть на міжнародний трибунал - Зеленський

Зеленський оприлюднив відеозвернення.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що агресивні дії Росії щодо України тягнуть на міжнародний трибунал. 

Про це йдеться у його відеозверненні, оприлюдненому зранку 27 лютого. 

"Те, що окупанти роблять Харкову, Охтирці, Києву, Одесі та іншим містам і селищам, тягне на міжнародний трибунал. Усі їхні злочини ми чітко фіксуємо, і цих злочинів було б набагато більше, якби не наші мужні захисники. Українські сили - усі молодці! Відбивають атаку, ломаючи плани ворога, блискуче виконують свою роботу. Це дійсно робота. Жорстка робота", - сказав український президент.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія наносить удари по цивільному населенню:

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