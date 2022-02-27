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Стефанчук закликав Ізраїль посилити тиск на РФ для припинення війни

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Стефанчук закликав Ізраїль посилити тиск на РФ для припинення війни

УНІАН

Країни обговорили потреби України у міжнародній допомозі.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчука закликав Ізраїль посилити тиск на Росію з метою припинення війни в Україні та початку переговорів. 

Спікер провів телефонну розмову із головою Кнесету Держави Ізраїль Міки Леві. 

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Ізраїлі у Facebook.

"Спікер Кнесету висловив слова підтримки Україні та українському народу у часи російської агресії. Також було обговорено потреби України у міжнародній допомозі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Стефанчук звернувся до росіян та наголосив, що їх покарають за те, що вони роблять в Україні зараз. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія наносить удари по цивільному населенню:

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