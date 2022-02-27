Стефанчук закликав Ізраїль посилити тиск на РФ для припинення війни

Стефанчук закликав Ізраїль посилити тиск на РФ для припинення війни

Країни обговорили потреби України у міжнародній допомозі.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчука закликав Ізраїль посилити тиск на Росію з метою припинення війни в Україні та початку переговорів.

Спікер провів телефонну розмову із головою Кнесету Держави Ізраїль Міки Леві.

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Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Ізраїлі у Facebook.

"Спікер Кнесету висловив слова підтримки Україні та українському народу у часи російської агресії. Також було обговорено потреби України у міжнародній допомозі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Стефанчук звернувся до росіян та наголосив, що їх покарають за те, що вони роблять в Україні зараз.