СБУ оприлюднила секретні документи російських загарбників

Ті окупанти, які залишаться в живих – обов’язково будуть покарані.

Співробітники СБУ заволоділи секретними документами російських військових, яких українські силовики розбомбили під Гостомелем.

Про це повідомили в СБУ.

Тепер українська спецслужба та збройні сили отримали поіменні дані на російських загарбників, а також секретні паролі та шифри, які використовує країна-агресор. Це дозволить зрозуміти суть перехоплених розмов ворога.

Серед документів також:

бойовий розрахунок з позивними бійців і командирів;

схеми дій загарбників: шляхів нападу, відходу, заправок, тощо;

умовні знаки противника, зокрема дешифрування команд управління.

Отримані документи слугуватимуть доказовою базою для суду, вони дозволять тримати на контролі кожне прізвище ворожих окупантів і всі з них, хто залишаться в живих – обов’язково будуть покарані.

СБУ