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СБУ оприлюднила секретні документи російських загарбників

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СБУ оприлюднила секретні документи російських загарбників

фото умовне / СБУ

Ті окупанти, які залишаться в живих – обов’язково будуть покарані.

Співробітники СБУ заволоділи секретними документами російських військових, яких українські силовики розбомбили під Гостомелем.

Про це повідомили в СБУ. 

Тепер українська спецслужба та збройні сили отримали поіменні дані на російських загарбників, а також секретні паролі та шифри, які використовує країна-агресор. Це дозволить зрозуміти суть перехоплених розмов ворога.

Серед документів також:

  • бойовий розрахунок з позивними бійців і командирів;
  • схеми дій загарбників: шляхів нападу, відходу, заправок, тощо;
  • умовні знаки противника, зокрема дешифрування команд управління.

Отримані документи слугуватимуть доказовою базою для суду, вони дозволять тримати на контролі кожне прізвище ворожих окупантів і всі з них, хто залишаться в живих – обов’язково будуть покарані.

© СБУ
СБУ
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© СБУ
СБУ
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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія наносить удари по цивільному населенню:

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