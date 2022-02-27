З Хорватії до України воювати проти РФ вирушають добровольці — хорватські ЗМІ

Добровольці мають попередній військовий досвід, "сповнені духу та бажання допомогти українській армії".
З Хорватії до України вирушают воювати на боці української армії проти російської армії перші добровольці.
Про це пише репортер хорватського телеканалу Nova TV Іван Чоркало.
"За кілька днів до української армії має приєднатися велика група доброволців. Вони мають попередній військовий досвід, сповнені духу та бажання допомогти українській армії", - повідомляє Чоркало.
Upravo doznajem da prvi hrvatski dobrovoljci odlaze na ratište u— Ivan Corkalo (@CorkaloNovaTV) February 26, 2022
Ukrajinu boriti se na strani ukrajinske vojske, uskoro vise o detaljima @DNEVNIKhr
Раніше президент Володимио Зеленський оголосив про створення Інтернаціонального легіону та закликав іноземців до боротьби проти Росії.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія наносить удари по цивільному населенню:
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