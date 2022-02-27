З Хорватії до України воювати проти РФ вирушають добровольці — хорватські ЗМІ

З Хорватії до України воювати проти РФ вирушають добровольці — хорватські ЗМІ

Добровольці мають попередній військовий досвід, "сповнені духу та бажання допомогти українській армії".

З Хорватії до України вирушают воювати на боці української армії проти російської армії перші добровольці.

Про це пише репортер хорватського телеканалу Nova TV Іван Чоркало.

"За кілька днів до української армії має приєднатися велика група доброволців. Вони мають попередній військовий досвід, сповнені духу та бажання допомогти українській армії", - повідомляє Чоркало.