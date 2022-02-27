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Авіація ЗСУ збила над Києвом крилату ракету

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Її випустили з території Білорусі

Вранці неділі, 27 лютого, повітряні сили ЗСУ збили крилату ракету, випущену столицею України з території Білорусі.

Про це повідомив радник МВС Антон Геращенко.

Ракету з білоруської території випустили літаком ТУ-22. "Це черговий військовий злочин Республіки Білорусь та Російської Федерації", - наголосив Геращенко.

Нагадаємо, у Міноборони повідомляли, що напередодні авіація українських повітряних сил протягом минулої доби здійснила перехоплення штурмовиків і транспортних літаків противника в небі над Києвом.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія наносить удари по цивільному населенню:

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