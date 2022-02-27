Авіація ЗСУ збила над Києвом крилату ракету

Її випустили з території Білорусі

Вранці неділі, 27 лютого, повітряні сили ЗСУ збили крилату ракету, випущену столицею України з території Білорусі.

Про це повідомив радник МВС Антон Геращенко.

Ракету з білоруської території випустили літаком ТУ-22. "Це черговий військовий злочин Республіки Білорусь та Російської Федерації", - наголосив Геращенко.

Нагадаємо, у Міноборони повідомляли, що напередодні авіація українських повітряних сил протягом минулої доби здійснила перехоплення штурмовиків і транспортних літаків противника в небі над Києвом.