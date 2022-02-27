Авиация ВСУ сбила над Киевом крылатую ракету

Ее выпустили с территории Беларуси
Утром воскресенья, 27 февраля, воздушные силы ВСУ сбили крылатую ракету, выпущенную столицей Украины с территории Белоруссии.
Об этом сообщил советник МВД Антон Геращенко.
Ракету с белорусской территории выпустили на самолете ТУ-22. "Это очередное военное преступление Республики Беларусь и Российской Федерации", – подчеркнул Геращенко.
Напомним, в Минобороны сообщали, что накануне авиация украинских воздушных сил за прошедшие сутки осуществила перехват штурмовиков и транспортных самолетов противника в небе над Киевом.