Авиация ВСУ сбила над Киевом крылатую ракету

Ее выпустили с территории Беларуси

Утром воскресенья, 27 февраля, воздушные силы ВСУ сбили крылатую ракету, выпущенную столицей Украины с территории Белоруссии.

Об этом сообщил советник МВД Антон Геращенко.

Ракету с белорусской территории выпустили на самолете ТУ-22. "Это очередное военное преступление Республики Беларусь и Российской Федерации", – подчеркнул Геращенко.

Напомним, в Минобороны сообщали, что накануне авиация украинских воздушных сил за прошедшие сутки осуществила перехват штурмовиков и транспортных самолетов противника в небе над Киевом.