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Дніпро! Повітряна тривога!

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Усім негайно в укриття!

У Дніпрі о 19:39 27 лютого оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомили у міськраді.

Усім негайно перейти до укриття! До повідомлення "відбій" не виходьте зі своїх сховищ!

Нагадаємо, що у Дніпрі містян інформують про тривогу за допомогою Telegram та Viber через погану роботу системи оповіщення. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 146
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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