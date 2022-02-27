Дніпро! Повітряна тривога!

Усім негайно в укриття!

У Дніпрі о 19:39 27 лютого оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомили у міськраді.

Усім негайно перейти до укриття! До повідомлення "відбій" не виходьте зі своїх сховищ!

Нагадаємо, що у Дніпрі містян інформують про тривогу за допомогою Telegram та Viber через погану роботу системи оповіщення.