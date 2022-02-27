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ДСНС розсилатиме абонентам "Київстар" повідомлення про актуальну ситуацію

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ДСНС розсилатиме абонентам "Київстар" повідомлення про актуальну ситуацію

ДСНС розсилатиме абонентам "Київстар" повідомлення про актуальну ситуацію / facebook.com/MNS.GOV.UA

Смс-сповіщення будуть отримувати у всіх куточках країни.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій буде інформувати всіх абонентів "Київстар" про актуальну ситуацію через смс-повідомлення.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Дорогі співвітчизники, повідомляємо, що Державна служба України з надзвичайних ситуацій, за допомогою СМС-повідомлень, буде оперативно інформувати про актуальну ситуацію абонентів "Київстар" у всіх куточках України. СМС-повідомлення будуть надходити з адреси DSNS UKR. Довіряйте лише офіційним джерелам", - йдеться у повідомленні.

ДСНС розсилатиме абонентам
ДСНС розсилатиме абонентам "Київстар" повідомлення про актуальну ситуацію

Компанія "Київстар" вже почала надсилати сповіщення своїм абонентам.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 146
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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