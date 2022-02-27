Бельгія надасть Україні додаткову партію зброї

Україна отримає автоматичну та протитанкову зброю.

Україна отримає додаткову партію зброї від Бельгії.

Уряд прийняв рішення про виділення додаткової допомоги Україні.

Про це повідомив очільник уряду Бельгії Александр де Кроо у Twitter.

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"Україна має право захищатися від цього російського вторгнення. Тому ми надамо додатково 3000 одиниць автоматичної зброї та 200 одиниць протитанкової зброї", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Євросоюз блокує російські літаки, гроші, телеканали та дає Україні кошти на зброю.

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