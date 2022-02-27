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Бельгія надасть Україні додаткову партію зброї

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Бельгія надасть Україні додаткову партію зброї

www.pexels.com/ Lum3n.com

Україна отримає автоматичну та протитанкову зброю.

Україна отримає додаткову партію зброї від Бельгії.

Уряд прийняв рішення про виділення додаткової допомоги Україні.

Про це повідомив очільник уряду Бельгії Александр де Кроо у Twitter. 

"Україна має право захищатися від цього російського вторгнення. Тому ми надамо додатково 3000 одиниць автоматичної зброї та 200 одиниць протитанкової зброї", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Євросоюз блокує російські літаки, гроші, телеканали та дає Україні кошти на зброю.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 146
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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