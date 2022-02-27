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Бельгия предоставит Украине дополнительную партию оружия

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Бельгия предоставит Украине дополнительную партию оружия

www.pexels.com/ Lum3n.com

Украина получит автоматическое и противотанковое оружие.

Украина получит дополнительную оружейную партию от Бельгии.

Правительство приняло решение о выделении дополнительной помощи Украине.

Об этом сообщил глава правительства Бельгии Александр де Кроо в Twitter.

"Украина имеет право защищаться от этого российского вторжения. Поэтому мы предоставим дополнительно 3000 единиц автоматического оружия и 200 единиц противотанкового оружия", — говорится в сообщении.

Евросоюз блокирует российские самолеты, деньги, телеканалы и дает Украине средства на оружие.

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Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 146
  • боевые бронированные машины — 706
  • пушки -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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