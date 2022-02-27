Бельгия предоставит Украине дополнительную партию оружия

Украина получит автоматическое и противотанковое оружие.

Украина получит дополнительную оружейную партию от Бельгии.

Правительство приняло решение о выделении дополнительной помощи Украине.

Об этом сообщил глава правительства Бельгии Александр де Кроо в Twitter.

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"Украина имеет право защищаться от этого российского вторжения. Поэтому мы предоставим дополнительно 3000 единиц автоматического оружия и 200 единиц противотанкового оружия", — говорится в сообщении.

Евросоюз блокирует российские самолеты, деньги, телеканалы и дает Украине средства на оружие.

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