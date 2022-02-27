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Ивано-Франковск, Тернополь, воздушная тревога! В укрытие!

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Ивано-Франковск, Тернополь, воздушная тревога! В укрытие!

Ивано-Франковск, Тернополь, воздушная тревога! В укрытие!

Дата публикации
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