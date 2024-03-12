Дві доби в горах: ухилянти горами намагалися втекти до Румунії

Мандрівникам на заваді став прикордонний наряд.

Двоє ухилянтів планували горами Закарпаття незаконно дістатися до Румунії.

Про це інформує ДПСУ.

Зазначається, що чоловіки завчасно спланували маршрут за онлайн-картами.

"Спорядження для свого походу, як і одягу з їжею, відчайдухи не мали. Тяжкий шлях долали протягом двох діб. За 1,5 км виснажених "мандрівників" зупинив прикордонний наряд", - йдеться у повідомленні.

Станом на зараз відомо, що порушників притягнуто до адмінвідповідальності, справу скеровано до суду.

Нагадаємо, 1 274 вироків отримали українці у судових справах про ухилення від військової служби 2023 року.

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