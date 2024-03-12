Яка сума збитків для українських компаній внаслідок блокади кордону: опитування EBA

Блокада на польсько-українському кордоні триває вже понад чотири місяці.

Український бізнес відчув на собі наслідки дій протестувальників. Загальна сума збитків від початку страйків склала щонайменше 24,8 млн євро.

Про це повідомила "Європейська Бізнес Асоціація" (European Busines Association, EBA).

Яка загальна сума збитків

Так, 67% опитаних топменеджерів членських компаній EBA повідомили про те, що їхній бізнес відчув на собі наслідки страйків на польсько-українських пунктах пропуску. За даними 36 учасників спеціального опитування Асоціації, загальна сукупна сума збитків з початку страйків склала щонайменше 24,8 млн євро. В перерахунку на одну компанію – це майже 700 тис. євро збитків.

Протести неабияк вплинули на вартість логістики. Так, 98% опитаних компаній повідомляють про зростання цін на послуги транспортування продукції.

23% компаній говорять про зростання на 50%

32% компаній – на 50-75%,

25% компаній – на 75-100%

16% компаній – на понад 100%.

Водночас більше ніж половина (57% опитаних компаній) втратили замовлення через блокування кордону. Компанії відчули падіння замовлень на рівні 25%. Крім того, страйки негативно вплинули на плани половини опитаних компаній щодо розширення чи розвитку бізнесу.

Зазначається, що страйки впливають на діяльність усіх категорій: 66% опитаних компаній є експортерами, 91% – імпортерами.

"Крім прямих фінансових втрат, компанії повідомляють про негативний вплив страйків на поточні і майбутні контракти компаній, шкоду діловій репутації, створення загрози продовольчому забезпеченню, порушення ланцюгів постачань, зростання цін та зменшення конкурентоздатності, зростання складських затрат та перенавантаження складів, загрозу зупинки виробництва та навіть закриття підприємств", – резюмували в Асоціації.

Нагадаємо, у ДПСУ розповіли про ситуацію на польсько-українському кордоні.

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