Закриття кордону із Польщею: Кубраков відповів, чи веде Україна такі переговори

Кубраков наголосив, що жодних загроз для польських аграріїв українські фермери не становлять.

Україна та Польща не ведуть перемовини про закриття кордону, про що раніше повідомляли деякі ЗМІ. На його думку, це "самогубство".

Про це сказав віце-прем’єр з відновлення - міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков в інтерв'ю Україна-РБК.

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"Ми говоримо про відкриття нових додаткових пунктів пропуску та про розблокування існуючих", - пояснив міністр.

Кубраков також наголосив, що жодних загроз для польських аграріїв українські фермери не становлять. Він вважає, що польське суспільство стало жертвою російської пропаганди, яку підігрівали зокрема й окремі польські політики.

"Вони (окремі політики - ред.) грають на цій темі. І, на жаль, отримали підтримку у частини польського суспільства. Так працює пропаганда. Люди не розуміють або не знають деталей, і вважають, що ми просто вже знищили їхніх фермерів, що наша аграрна продукція заполонила всі їх ринки, і тепер їм нема місця. Це неправда", - сказав Кубраков.

Він підтвердив, що Польща імпортує аграрну продукцію з РФ без черг через територію Білорусі, тоді як транзит українського експорту через територію Польщі зменшився втричі порівняно з 2022 роком.

Як раніше повідомили в ЄК, вимоги польських протестувальників неможливо виконати.

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