Курс валют на 11 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 11 березня встановив офіційний курс долара на рівні 38,14 грн. Він підвищився на 6 копійок.

Про це повідомив НБУ.

Євро зріс на 21 копійку і коштує 41,69 грн. Офіційний курс польського злотого становить 9,68 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 39 грн. Купують за 38,45 грн.

За євро в обмінниках пропонують 41,75 грн. Продають за 42,05 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,90 - 38,50 грн

"Ощадбанк" – 38,10 - 38,65 грн

"ПУМБ" – 38,10 - 38,60 грн

"Укрсиббанк" – 37,39 - 38,15 грн

"Укрексімбанк" – 38,10 - 38,70 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 41,15 - 42,15 грн

"Ощадбанк" – 41,60 - 42,30 грн

"ПУМБ" – 41,70 - 42,30 грн

"Укрсиббанк" – 40,87 - 41,70 грн

"Укрексімбанк" – 41,55 - 42,35 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,51 - 9,81 грн

"Ощадбанк" – 9,30 - 9,85 грн

"ПУМБ" – 9,40 - 9,80 грн

"Укрексімбанк" – 9,45 - 9,85 грн

Експерти прогнозують, що поточного тижня коливання курсу триватимуть, але Нацбанк, як і раніше, триматиме ситуацію під контролем. Чого очікувати від курсу валют цього тижня - читайте у новині.

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