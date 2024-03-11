Курс валют на 11 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Гривня послабла після вихідних.
Національний банк України на 11 березня встановив офіційний курс долара на рівні 38,14 грн. Він підвищився на 6 копійок.
Про це повідомив НБУ.
Євро зріс на 21 копійку і коштує 41,69 грн. Офіційний курс польського злотого становить 9,68 грн.
- В обмінниках долар продають у середньому за 39 грн. Купують за 38,45 грн.
- За євро в обмінниках пропонують 41,75 грн. Продають за 42,05 грн.
Курс долара в банках
"ПриватБанк" – 37,90 - 38,50 грн
"Ощадбанк" – 38,10 - 38,65 грн
"ПУМБ" – 38,10 - 38,60 грн
"Укрсиббанк" – 37,39 - 38,15 грн
"Укрексімбанк" – 38,10 - 38,70 грн
Курс євро в банках
"ПриватБанк" – 41,15 - 42,15 грн
"Ощадбанк" – 41,60 - 42,30 грн
"ПУМБ" – 41,70 - 42,30 грн
"Укрсиббанк" – 40,87 - 41,70 грн
"Укрексімбанк" – 41,55 - 42,35 грн
Курс злотого в банках
"ПриватБанк" – 9,51 - 9,81 грн
"Ощадбанк" – 9,30 - 9,85 грн
"ПУМБ" – 9,40 - 9,80 грн
"Укрексімбанк" – 9,45 - 9,85 грн
Експерти прогнозують, що поточного тижня коливання курсу триватимуть, але Нацбанк, як і раніше, триматиме ситуацію під контролем. Чого очікувати від курсу валют цього тижня - читайте у новині.
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