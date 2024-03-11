Байден запускає рекламу із жартами про свій вік за 30 млн доларів

У ролику показано також Дональда Трампа.

Президент США Джо Байден у рамках передвиборчної кампанії запускає нову телевізійну рекламу, що висміює його вік, за 30 мільйонів доларів.

Про це пише Bloomberg.

У рекламі зображено Байдена, який з усмішкою визнає, що він немолодий.

"Це не секрет. Але ось у чому справа – я знаю, як зробити щось для американського народу", – каже Байден у своїй рекламі.

Наприкінці ролика показано також його майбутнього опонента - експрезидента Дональда Трампа, який намагається перевернути папку.

"Послухайте, я дуже молодий, енергійний та красивий – якого біса я це роблю?" – жартує він.

Як пояснили у штабі Байдена, рекламний ролик з'явиться під час трансляції "Березневого божевілля" – вирішальних матчів баскетбольного сезону серед чоловічих студентських команд США – на ESPN та TNT, а також на телеканалах Comedy Central та FX.

Нагадаємо, чинний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден висловив оптимізм щодо своєї здатності керувати країною та згадав про свій вік, тема якого є суперечливою серед деяких виборців.

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