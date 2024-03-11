Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Байден запускає рекламу із жартами про свій вік за 30 млн доларів

Байден запускає рекламу із жартами про свій вік за 30 млн доларів

Джо Байден / Фото: Associated Press

У ролику показано також Дональда Трампа.

Президент США Джо Байден у рамках передвиборчної кампанії запускає нову телевізійну рекламу, що висміює його вік, за 30 мільйонів доларів.

Про це пише Bloomberg.

У рекламі зображено Байдена, який з усмішкою визнає, що він немолодий.

"Це не секрет. Але ось у чому справа – я знаю, як зробити щось для американського народу", – каже Байден у своїй рекламі.

Наприкінці ролика показано також його майбутнього опонента - експрезидента Дональда Трампа, який намагається перевернути папку.

"Послухайте, я дуже молодий, енергійний та красивий – якого біса я це роблю?" – жартує він.

Як пояснили у штабі Байдена,  рекламний ролик з'явиться під час трансляції "Березневого божевілля" – вирішальних матчів баскетбольного сезону серед чоловічих студентських команд США – на ESPN та TNT, а також на телеканалах Comedy Central та FX.

Нагадаємо, чинний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден висловив оптимізм щодо своєї здатності керувати країною та згадав про свій вік, тема якого є суперечливою серед деяких виборців.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація