Блокування польського кордону: яка ситуація, чи пропускають автомобілі й автобуси

Станом на 12 березня польські фермери повністю перекрили рух вантажівок з України до Польщі на чотирьох пунктах пропуску на кордоні — це "Шегині", "Ягодин", "Угринів" та "Устилуг".

Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі "Укрінформу".

Легковики та автобуси вільно перетинають кордон на усіх пунктах пропуску на кордоні з Польщею.

Тим часом на п’яти заблокованих напрямках у чергах на території Польщі загалом перебуває 1500 вантажівок. Найбільше – навпроти КПП "Ягодин".

"Станом на сьогодні блокування здійснюється на п’яти пунктах пропуску. Нині польські протестувальники взагалі не пропускали вантажівки в бік Польщі у напрямку пунктів пропуску "Шегині", "Ягодин", "Угринів" та "Устилуг", — розповів представник ДПСУ.

За його словами, протестувальники пропускають на напрямках "Ягодин" і "Шегині" вкрай малу кількість вантажних транспортних засобів з Польщі до України — лише 50 та 30 фур відповідно.

Слід зауважити, що вночі проти 9 березня поляки припинили блокування в напрямку пункту пропуску "Корчова-Краківець". Втім, наголошує Демченко, це, швидше за все, тимчасово. Адже вже відзавтра, 13 березня. польські фермери планують поновити протест. Черга на цьому напрямку станом на ранок – близько 500 вантажівок.

Нагадаємо, віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що вимоги польських протестувальників неможливо виконати. Оскільки раніше Варшава заборонила в односторонньому порядку імпорт збіжжя до їхньої країни.

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