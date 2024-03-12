Двое суток в горах: уклоняющиеся горами пытались бежать в Румынию

Два уклонявшихся планировали горами Закарпатья незаконно добраться до Румынии.

Об этом сообщает ГНСУ.

Отмечается, что мужчины раньше времени спланировали маршрут по онлайн-картам.

"Снаряжение для своего похода, как и одежды с едой, отчаяния не имели. Тяжелый путь преодолевали в течение двух суток. За 1,5 км истощенных "путешественников" остановил пограничный наряд", — говорится в сообщении.

На данный момент известно, что нарушители привлечены к админответственности, дело направлено в суд.

Напомним, 1274 приговоров получили украинцы по судебным делам об уклонении от военной службы 2023 года.

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