Митрополит Епіфаній одужав від коронавірусу

Владика почувається добре.
Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній одужав від COVID-19. Це підтвердив негативний тест на коронавірус.
Про це повідомляє пресслужба Київської метрополії ПЦУ.
"Предстоятель Православної Церкви України Митрополит Епіфаній одужав від коронавірусної хвороби. Напередодні було отримано негативний тест, стан здоров’я владики є добрий, він повертається до виконання обов‘язків у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 15 січня митрополит Епіфаній отримав позитивний тесту на коронавірус, попри те, що минулого року, як наголошували у пресслужбі ПЦУ, предстоятель пройшов повний курс вакцинації.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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