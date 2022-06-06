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На Полтавщині у ставку потонув чоловік 

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На Полтавщині у ставку потонув чоловік 

Фото: pixabay.com

У селі Полтавської громади з водойми дістали тіло чоловіка. Загиблому було 75 років.

Трагедія сталася у селі Тахтаулове Полтавської громади.

Про це "Суспільному" розповіла речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко.

Труп чоловіка зі ставка дістали місцеві жителі. Наразі тіло направили до бюро судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

Як розповів староста села Тахтаулове Сергій Антонюк, чоловікові було 75 років. Водойма, з якої дістали тіло, не облаштована для купання.

 Раніше стало відомо, що у Полтаві потонула дитина, яку батьки залишили без нагляду.

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