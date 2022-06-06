Путін може погодитися на підписання договору “Мінськ-3” - Жданов

Президент країни-агресора Путін може погодитися на підписання договору “Мінськ-3”.

Щоб продовжувати війну, очільнику Кремля потрібна так звана оперативна пауза.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, Путін може погодитися на підписання “Мінську-3”. Щоб продовжити повномаштабний наступ в Україні, йому потрібна оперативна пауза.

“Якщо дивитися стратегічно, на сьогоднішній день РФ видохлась. Наступального потенціалу немає. Оперативного резерву, який можна вести в бій, щоб змінити ситуацію на фронті також немає, крім окремих напрямків. Але це відбувається не завдяки тому, що вони формують резерви, вони просто кидають людей в стрій для поповнення втрат. І таким чином відновлюють боєздатність”, - розповів Олег Жданов.

Він також додав, що Росія у світі шукає лобістів, які будуть просувати ідею щодо стола перемовин - наприклад, президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц, які вже говорять про те, що “РФ потрібно залишити лице після війни”.

Нагадаємо, що Борис Джонсон підтвердив передавання Україні РСЗВ.

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