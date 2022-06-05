Залишили без нагляду: у Полтаві з водойми дістали тіло дитини

Залишили без нагляду: у Полтаві з водойми дістали тіло дитини

Уже є перший загиблий на воді від початку літа — це 10-річний хлопчик, тіло якого витягли з річки Ворскла полтавці.

Місцеві жителі викликали на місце рятувальників.

Про це повідомила "Суспільному" речниця рятувальників області Світлана Рибалко.

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Як розповіла речниця, до надзвичайників звернулися полтавці 4 червня близько 19:30.

Вони повідомили, що витягли з річки Ворскла тіло 10-річної дитини. Це сталося у Подільському районі обласного центру. Для встановлення причини смерті тіло направили на судово-медичну експертизу.

Місцеве видання poltava.to пише, що попередня причина — дорослі заглибилися у власний відпочинок та залишили без нагляду хлопчика, який сам бавився у воді.

Раніше стало відомо, що у Кам`янському потонув підліток на міському пляжі. Тіло дістали рятувальники.

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