"Нова пошта" відновила доставку посилок до Молдови

Компанія також не змінювала тарифи.
"Нова пошта Глобал" відновила доставку посилок до Молдови.
Відправити посилки та вантажі тепер можна з будь-якого відділення, яке працює, або заздалегідь оформити відправку через особистий кабінет на сайті. Тариф на доставку залишився незмінним.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Щоб оформити міжнародне відправлення у відділенні, потрібно:
- принести відправлення, але обов'язково у розгорнутому вигляді, щоб зробити його загальний опис відповідно до митного законодавства та встановити оголошену вартість;
- назвати країну, місто, індекс та точну адресу, куди потрібно доставити відправлення.
Також назвати ПІБ, контактний телефон та адресу електронної пошти одержувача.
Нагадаємо, окупанти обстріляли в Харкові пункт, де роздавали гуманітарну допомогу, є загиблі.
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