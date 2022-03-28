"Нова пошта" відновила доставку посилок до Молдови

Компанія також не змінювала тарифи.

"Нова пошта Глобал" відновила доставку посилок до Молдови.

Відправити посилки та вантажі тепер можна з будь-якого відділення, яке працює, або заздалегідь оформити відправку через особистий кабінет на сайті. Тариф на доставку залишився незмінним.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Щоб оформити міжнародне відправлення у відділенні, потрібно:

принести відправлення, але обов'язково у розгорнутому вигляді, щоб зробити його загальний опис відповідно до митного законодавства та встановити оголошену вартість;

назвати країну, місто, індекс та точну адресу, куди потрібно доставити відправлення.

Також назвати ПІБ, контактний телефон та адресу електронної пошти одержувача.

Нагадаємо, окупанти обстріляли в Харкові пункт, де роздавали гуманітарну допомогу, є загиблі.

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