"Нова пошта" відкриває власну авіакомпанію: коли вона запрацює

"Нова пошта" відкриває власну авіакомпанію: коли вона запрацює

Авіакомпанія обслуговуватиме лише міжнародні рейси.

Українська компанія "Нова пошта" у квітні 2022 року готується до запуску своєї авіакомпанії, яка виконуватиме міжнародні рейси.

Про це повідомляє avianews.com з посиланням на коментар пресслужби "Нової пошти".

Авіакомпанія "Нової пошти" називатиметься Supernova Airlines. У її розпорядження спочатку буде два літака, бо це є обов'язковою вимогою для отримання сертифікації. Очолив авіаперевізника Ярослав Красножон, який раніше працював на схожій посаді.

Основними напрямками для польотів Supernova Airlines будуть США та Китай. Перші рейси туди готуються запустити вже в серпні 2022 року.

Авіакомпанія обслуговуватиме лише міжнародні рейси та не працюватиме в Україні. Основними аеропортами для Supernova Airlines стануть "Бориспіль" та Міжнародний аеропорт "Львів" ім. Данила Галицького.

"Нова пошта" відкриває авіакомпанію, щоб пришвидшити доставку міжнародних відправлень. Зараз поштовий оператор користується послугами інших авіакомпаній для доставки посилок з-за кордону.

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