"Нова пошта" попереджає українців про нову аферу шахраїв

Керівництво "Нової пошти" заявляє, що жодних подібних акцій не проводить.

"Нова пошта" попереджає своїх клієнтів про шахраїв, які розповсюдили в месенджерах інформацію про нібито акцію, в якій можна виграти кошти, від імені компанії. Керівництво "Нової пошти" заявляє, що жодних подібних акцій не проводить.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Зверніть увагу, що на мобільних пристроях під картинкою розіграшу прописано шахраями адреса сайту "Нової пошти", але це не справжня адреса, а назва сторінки фейкового сайту. І якщо ви перейдете за посиланням, то побачите справжню адресу сайту", - зазначають у пресцентрі компанії.

Як діє шахрайська схема

Коли користувач переходить за посиланням, на сайті зловмисників йде аналіз операційної системи мобільного пристрою, після чого йде зараження вірусом смартфону. Далі вірус розповсюджується шляхом відправки повідомлень всім контактам жертви зловмисника.

У компанії наголошують бути пильними і дотримуватися правил безпечного користування в месенджерах. Там дали декілька порад, як не потрапити "на гачок" шахраїв:

Не відкривайте повідомлень від незнайомців. Одразу видаляйте їх та блокуйте незнайомого користувача.

Не переходьте за посиланнями та не завантажуйте файли від незнайомців. Вони можуть містити віруси або шкідливі програми.

Якщо ж ви все ж перейшли за посиланням, оновіть паролі від всіх облікових записів: пошти, сайтів, додатків, щоб їх не змогли зламати шахраї.

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