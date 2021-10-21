"Новая почта" предупреждает украинцев о новой афере мошенников

Руководство "Новой почты" заявляет, что никаких подобных акций не проводит.

"Новая почта" предупреждает своих клиентов о мошенниках, которые распространили в мессенджерах информацию о якобы акцию, в которой можно выиграть деньги, от имени компании. Руководство "Новой почты" заявляет, что никаких подобных акций не проводит.

Об этом сообщает прес-служба компании.

"Обратите внимание, что на мобильных устройствах под картинкой розыгрыша прописано мошенниками адрес сайта" Новой почты ", но это не настоящая адрес, а название страницы фейковых сайта. И если вы перейдете по ссылке, то увидите настоящий адрес сайта", — отмечают в пресс-центре компании.

Как действует мошенническая схема

Когда пользователь переходит по ссылке, на сайте злоумышленников идет анализ операционной системы мобильного устройства, после чего идет заражения вирусом смартфона. Далее вирус распространяется путем отправки сообщений всем контактам жертвы злоумышленника.

В компании отмечают быть бдительными и соблюдать правила безопасного пользования в мессенджерах. Там дали несколько советов, как не попасть "на крючок" мошенников:

Не открывайте сообщений от незнакомцев. Сразу удаляйте их и блокируйте незнакомого пользователя.

Не переходите по ссылкам и не загружайте файлы от незнакомцев. Они могут содержать вирусы или вредоносные программы.

Если же вы все же перешли по ссылке, обновите пароли от всех учетных записей: почты, сайтов, приложений, чтобы их не смогли сломать мошенники.

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