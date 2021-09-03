Как не стать жертвой мошенников: топ-10 преступных схем

Мошенники используют психологические техники и приемы для манипуляции, поэтому не спешите выполнять указания незнакомых людей.

Частыми мошенническими схемами являются телефонные звонки, операции с банковскими картами и покупки товаров через Интернет, но и это еще не все, рассказывают в полиции Прикарпатья. Правоохранители предостерегают граждан не поддаваться на мошеннические действия и рассказывают, как уберечь себя от них.

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1.Шахрайства, связанные с покупками-продажами через Интернет.

Низкая цена товара (значительно ниже, чем в конкурентов), необходима полная или частичная предоплата — именно это должно насторожить покупателя. Такая схема мошенничества является самой распространенной. Продавец выставляет низкую цену, но просит обязательно предоплату, полную или частичную, отказывается от оплаты в отделении службы доставки. В таких случаях покупатель, оплатив товар, его часть или стоимость доставки довольно часто остается ни с чем. Основное правило покупок в Интернете — предоплату вносите только проверенным продавцам, а с другими оплачивайте товар после получения.

ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Кроме того, жертвой интернет-мошенников можно стать не только покупая товар в Интернете, но и продавая его с помощью бирж объявлений. Под предлогом оплаты вашего товара мошенник попытается узнать все данные вашей пластиковой карты, с помощью которых сможет снять деньги с вашего счета. Для оплаты средств на вашу карту достаточно знать номер из 16 цифр, ни в коем случае не сообщайте другие данные карты.

2.Интернет-попрошайничество.

В Интернете могут появиться объявления от благотворительных организаций, приютов, родителей с просьбой о материальной помощи на лечение больных детей. Мошенники могут придумывать истории о болезни, иллюстрируя фотографии чужих детей, или создавать объявления-дублеры реальных благотворительных организаций, которые являются точной копией настоящей, а меняются только реквизиты для перечисления денег. Для того, чтобы не отдать свои деньги в руки мошенников, не поленитесь перезвонить в указанную организацию, уточнить номер расчетного счета или посетить ее лично, убедиться в достоверности размещенной информации, выяснить все подробности дела, а потом уже решать — передавать деньги или нет .

3.Банкивськи операции.

Помните, что конфиденциальные данные о ваших банковских счетах никому нельзя сообщать, даже банковским работникам. Они не могут запрашивать у вас пароли входа в ваш электронный кабинет, пин-код карты, CVV-код и тому подобное. Эту информацию должны знать только вы. Надежно храните и не разглашайте свой пин-код; при вводе пин-кода обязательно прикрывайте клавиатуру, чтобы его невозможно было считать с помощью установленной мошенниками микровидеокамеры.

Если у вас возникли сомнения в том, что вам звонит сотрудник банка, положите трубку и самостоятельно позвоните в банк по телефону, который указан на обратной стороне вашей платежной карты. Никогда не устанавливайте никаких программ или приложений с функционалом удаленного доступа по просьбе лиц, которые звонят и представляются банковскими сотрудниками.

Не производите USSD-команды по просьбе лиц, которые звонят и представляются банковскими сотрудниками. Ни при каких обстоятельствах не переводите ваши средства на любые другие счета и счета третьих лиц по просьбе лиц, которые звонят и представляются банковскими сотрудниками.

Создайте сложный пароль к электронной почте, социальным сетям и интернет-банкингу. Подключите смс-информирования об операциях с платежной карточкой. Установите индивидуальные лимиты на операции с вашей платежной карточкой. Если вы поняли, что случайно раскрыли данные платежной карты мошенникам или по вашей карточке проходят подозрительные операции — немедленно заблокируйте карточку и доступ к интернет-банкингу, позвонив в банк.

4. "Вы выиграли ценный приз".

В социальных сетях распространен такой вид мошенничества как "фейковые" розыгрыши с ценными призами. Вам может прийти сообщение, что вы стали призером розыгрыша и выиграли ценный приз, который можно получить буквально сейчас, однако необходимо оплатить небольшую сумму за доставку, таможенное оформление, комиссию и тому подобное. Сумма оплаты обычно незначительная, значительно меньше стоимости приза, однако, на практике, осуществив предоплату, никакого приза вы не получите.

5. "Ваш родственник в беде — нужна помощь"

Это самый распространенный вид мошенничества. Схема его проста, но решающими здесь является фактор неожиданности и игра на эмоциях потерпевшего. Мошенники звонят вам на мобильный, как правило, вечером или ночью, и начинается словесная атака. Расспрашивают, есть ли сын (муж, внук), если ответ положительный, то "голос" представляется работником правоохранительного органа и сообщает, что родственник жертвы задержан полицейскими, поэтому требовательно предлагает решить вопрос о непривлечение к ответственности за денежное вознаграждение, или попал в беду, например, в ДТП и нужны деньги на операцию и тому подобное.

Если человек нервничает и поддерживает беседу, злоумышленник доволен — жертва "на крючке". Аферисты — хорошие психологи, они не дают жертве выйти из стрессовой ситуации, ведут диалог так, что пострадавшие соглашаются помочь родственнику и послушно выполняют советы "хорошего" посредника. Иногда мошенники просят не прекращать разговор и не выключать телефон, чтобы лишить людей возможности перезвонить родным и выяснить истинную ситуацию. А иногда меняют голос и представляются родственниками.

6.Получение визы в одну из стран.

Злоумышленники могут действовать как лично, так и в Сети. Чтобы получить визу, необходимо точно определить страну, в которую вы собираетесь поехать, цель поездки, а также сроки пребывания в этой стране. После чего обратиться в консульство этого государства. Сегодня почти каждое консульство имеет свой сайт, на котором можно найти визовую анкету, а также полный перечень документов, необходимых для получения визы и график приема граждан. Практически во всех консульствах стран получение визы требует личного присутствия гражданина.

7. Мошенничество с трудоустройством на работу.

Никогда не сотрудничайте с теми людьми, которые требуют за ваше рабочее место вклад. Даже если сумма выдается незначительной — вас могут обмануть, ведь настоящему работодателю нужны работники, а не их деньги.

8. "Хочешь вернуть потерянные вещи — плати".

Человек публикует информацию о потерянных вещях и этим могут воспользоваться аферисты. Мошенники, которые якобы нашли потерянные вещи, сначала просят вознаграждение, а получив ее — исчезают.

9. Неизвестные пришли по месту вашего проживания от определенного учреждения.

Будьте осторожны, если контроллеры, социальные работники, медработники, мастера по ремонту пришли без вашего вызова — это повод не открывать им двери и не пускать в помещение. Требуйте их служебное удостоверение установленного образца с фотографией, указанием должности, логотипом, печатью предприятия. При обнаружении подозрительных "специалистов" настоятельно рекомендуем обращаться в ту или иную службу и уточнить о визите этого работника.

10. Сувенирные купюры и "псевдообменникы".

На первом месте топа мошеннического обмена валют — сувенирные купюры. Вы сдаете доллары или евро, а вместо настоящих гривен внутрь пачки вам подкладывают сувенирные подделки. Липовые деньги чаще всего дают в незаконных обменниках, расположенных в людных местах — вокзалах или рынках. Вы должны осмотреть каждую купюру и в нормальных пунктах обмена валют есть для этого место. Проверять следует, не отходя от окна.

Кроме того, мошенники арендуют помещения и открывают фальшивый обмен валют. А когда вы сдаете деньги, рабочий исчезает через черный выход. Это так называемые обменники-однодневки. Работают они несколько дней — без документов. Курс делают выгодным — чтобы привлечь клиентов с крупными суммами. В результате злоумышленники подкладывают подделки людям.

Напоминаем, что за мошеннические схемы предусмотрена уголовная ответственность согласно статье 190 УК "Мошенничество". Кроме того, некоторые виды мошенничества могут иметь дополнительную квалификацию предусмотренную Уголовным кодексом Украины.

Полиция советует:

Тщательно проверяйте информацию, которую вам сообщают.

Сделайте "паузу", если потенциальный мошенник сообщает, что произошло что-то плохое с вашими родными.

Не паникуйте. Обратитесь к близким за советом или просто расскажите о ситуации, которая произошла. Мошенники используют психологические техники и приемы для манипуляции.

Не спешите выполнять указания незнакомых людей.

Не перечисляйте средства на чужие карточные счета.

Не впускайте незнакомцев в квартиры, требуйте показать документы.

Не доверяйте сообщению незнакомцев о денежной реформе, обмене купюр и тому подобное.

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по номеру "102".

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