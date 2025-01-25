Понад рік полону: українські моряки повернулися додому

В Одесі, 25 січня, відбулася зустріч звільнених українських моряків з екіпажу Galaxy Leader, які провели 14 місяців у полоні хуситів.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України в Telegram.

Зустріч відбулась в будівлі обласної військово-цивільної адміністрації.

Моряки, які повернулися в Одесу, подякували всім, хто допомагав у їхньому визволенні.

"Я ще не усвідомлюю, що вже вдома… Дуже вдячний усім причетним, а особливо представникам Головного управління розвідки. Вони першими вийшли на звʼязок з нами. Після цієї розмови вже не було ані сумнівів, ані страху ― про нас знають, нас повернуть", – сказав звільнений з полону Віталій.

Зустріч полонених моряків з родинами в Одесі

За словами представниці ГУР Ольги Мосьондз, повернення моряків додому є результатом злагодженої тривалої роботи великої кількості людей.

"Спецоперацію реалізовано за дорученням президента України та завдяки всебічній підтримці Королівського офісу Султанату Оман", - додала вона.

Звільнені українські моряки повертаються додому: емоційна зустріч з родинами в Одесі

Нагадаємо, на цьому тижні МЗС та Головне управління розвідки (ГУР) здійснили спільну операцію зі звільнення з полону хуситів трьох українських моряків. Операція по звільненню тривала більше року.

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