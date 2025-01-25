Угорщина вимагатиме від України гарантії безпеки: про що йдеться

Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив про загрозу для енергетичної безпеки країни і вимагатиме від України гарантії безперешкодного транзиту газу та нафти.

Про це він написав у соцмережі Facebook.

За його словами, такі гарантії Угорщина прагне отримати у понеділок, 27 січня, коли Рада міністрів закордонних справ ЄС буде вирішувати, чи продовжувати санкції проти Росії.

Петер Сіярто додав, що говорив про це в телефонній розмові із представницею Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас.

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“Формула зрозуміла: відтепер не можна одночасно платити ціну чужих війн і ризикувати нашою енергетичною безпекою. Україна та/або Євросоюз повинні дати гарантії, що в майбутньому вони не перешкоджатимуть транспортуванню природного газу та нафти до Угорщини”, - наголосив очільник угорського зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, президент Зеленський у суботу, 25 січня, заявив, що Україна готова транспортувати газ через свою територію до Словаччини та інших країн Європи за умови, що цей газ не буде російським.

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