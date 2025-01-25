Больше года плена: украинские моряки вернулись домой

В Одессе, 25 января, состоялась встреча освобожденных украинских моряков из экипажа Galaxy Leader, которые провели 14 месяцев в плену хуситов.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

Встреча состоялась в здании областной военно-гражданской администрации.

Вернувшиеся в Одессу моряки поблагодарили всех, кто помогал в их освобождении.

"Я еще не отдаю себе отчета, что уже дома… Очень благодарен всем причастным, а особенно представителям Главного управления разведки. Они первыми вышли на связь с нами. После этого разговора уже не было ни сомнений, ни страха ― о нас знают, нас вернут", – сказал освобожденный из плена Виталий.

Встреча пленных моряков с семьями в Одессе

По словам представительницы ГУР Ольги Мосьондз, возвращение моряков домой является результатом слаженной длительной работы большого количества людей.

"Спецоперация реализована по поручению президента Украины и благодаря всесторонней поддержке Королевского офиса Султаната Оман", — добавила она.

Освобожденные украинские моряки возвращаются домой: эмоциональная встреча с семьями в Одессе

Напомним, на этой неделе МИД и Главное управление разведки (ГУР) провели совместную операцию по освобождению из плена хуситов трех украинских моряков.

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