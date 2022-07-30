Проросла картопля: чи можна її їсти

З такою проблемою стикався кожен: купуєте на ринку чи в магазині картоплю, забуваєте про неї вдома і вона проростає. Чому так відбувається? Чи можна їсти картоплю, яка проросла? Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Коли температура піднімається до 20 градусів, картопля починає проростати. Тобто, якщо в вашому домі стабільна та приємна температура, овоч думає, що прийшла весна і йому пора рости. Бульби (а саме цю частину картоплі ми їмо) до весни зберігають надлишки поживних речовин, щоб потім перетворити їх на енергію, яка потрібна для росту.

В чому шкода пророщеної картоплі

Картопля, яка проросла, дійсно може бути шкідливою для людського організму. І все через токсичну речовину - соланін. Картопля - це родина пасльонових, куди також входять баклажани, перець, помідори. Ці продукти мають природну властивість - виробляти соланін. Для людини ця речовина токсична, але лише у великих кількостях. Якщо картоплю не зберігати правильно, вона починає в паростках виробляти соланін. Про вироблення соланіну також розповідає зелений колір бульб. Вони стають такими, коли на них падає забагато сонячного світла.

Також слід звернути увагу, що картопля, яка проросла, поступово втрачає поживні речовини. Якщо ви залишите її в спокої, бульби зморщаться. І тоді вживати їх в їжу буде дійсно небезпечно для здоров'я.

Чи можна їсти картоплю, яка проросла

Якщо бульби проросли, але все ще залишаються твердими, без зморшок, а самі паростки маленькі, їх можна готувати і вживати в їжу. Лише не забудьте відрізати пророслі та м'які частини.

Проте ймовірність отруїтися все ще є. Особливо, якщо картопля вже дуже сильно проросла та почала зморщуватися. М'які бульби варто викинути. Зробити це краще в саду або на городі (якщо у вас приватний будинок чи дача). Бульба з часом проросте і дасть врожай.

Чи можна запобігти тому, щоб картопля проросла

Щоб запобігти проростанню, варто зберігати картоплю в прохолодному та темному місці (але не в холодильнику). Якщо темного місця в домі немає, варто покласти її в паперовий пакет. Так ви зможете вберегти бульби від сонячних променів.