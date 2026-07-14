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Росія атакувала дроном локомотив поїзда: перші деталі (фото)
Російська армія вкотре атакувала цивільну інфраструктуру «Укрзалізниці».
Російський безпілотник влучив у локомотив вантажного поїзда у Дніпропетровській області. Минулося без жертв.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад та територій.
«Ворог знову атакував цивільну залізничну інфраструктуру. На момент удару поїзд був завчасно зупинений, а локомотивна бригада евакуйована», — йдеться у повідомленні.
Внаслідок російської атаки було пошкоджено локомотив та знеструмлено контактну мережу на перегоні.
«Росія систематично атакує українську залізницю, намагаючись порушити роботу критичної транспортної інфраструктури», — наголосили у відомстві.
Затримка потягів
Водночас у Телеграм-каналі «Укрзалізниця: приміські поїзди» повідомили, що безпекових міркувань затримуються деякі рейси на Дніпропетровщині. Зокрема, на ділянках Пʼятихатки — Терни, Кривий Ріг — Тимкове.
Як повідомлялося, масовані російські атаки по об’єктах «Укрзалізниці» можуть спровокувати масштабну логістичну кризу в Україні. За словами експертів, через знищення локомотивів і станцій технічного обслуговування країні доведеться шукати нові шляхи для експорту продукції.