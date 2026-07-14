Між Федоровим та генералами спалахнув конфлікт: The Economist дізнався подробиці

Сирський та Федоров / © ТСН

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Між міністром оборони Михайлом Федоровим та генералами виник конфлікт. Причиною начебто стало бажання міністра реформувати українську армію.

Про це пише видання The Economist.

За інформацією журналістів, суперечка між Федоровим та командуванням ЗСУ виникла на одному із липневих військових нарад через закупівлю озброєння. Генерали розкритикували Федорова за постачання армії, а той відповів, що без його екстрених закупівель безпілотників на початку року нинішні операції України були б неможливими, зокрема у Криму.

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«Дві різні системи координат. Немає спільної мови, навіть якщо утримуватися від прямого конфлікту», — прокоментував один із очевидців суперечки, якого видання не називає.

Автори статті зауважують: Федоров переконаний, що може реформувати армію, зробити її більш цифровою. Однак українські генерали «завжди були набагато менш впевнені».

Федоров своєю завзятістю «зводив з розуму»

«Його перші шість місяців на посаді характеризувалися гіперактивністю та завзятістю, яка багатьох зводила з розуму. Від самого початку він наказав провести аудит Міністерства оборони та армійських бригад, який виявив перевитрати на 300 мільярдів гривень (6,6 мільярда доларів). Він піддав посадовців міністерства детекторам брехні. Тих, хто відмовлявся або не справлявся, звільняли. А деякі закупівлі він перевів на систему відкритих торгів», — йдеться у матеріалі статті.

The Economist повідомляє, що Федоров має «глибокі розбіжності» також з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Він навіть намагався домогтися усунення генерала і звертався із таким запитом до президента Зеленського.

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Причина розбіжностей між Федоровим та керівництвом ЗСУ

Командування ЗСУ визнає, що Федоров покращив закупівлі безпілотників та цифровізацію, але вони називають його «некомпетентним для планування війни» через брак військового досвіду. Деякі генерали звинувачують його у тому, що його реформи зводяться до «піар-перепаковки» роботи. Зокрема, вони критикують його реформи гейміфікації (використання підходів, механік та принципів відеоігор — ред.).

«Щоб щось реформувати, потрібно розуміти, як це працює. Ви б справді сіли в літак, якби побачили, що пілот — власник крамниці?», — каже український генерал.

У команді Федорова відреагували на критику

Реагуючи на критику з боку керівництва ЗСУ, команда Федорова каже, що спочатку завжди існує опір змінам. Андрій Гриценюк, керівник Brave1, урядового центру військових технологій, припускає, що армія зрештою навчиться його розуміти.

За словами Федорова, багато хто в армії скептично ставиться до його планів. Він визнав, що припустився деяких помилок, просуваючи свої реформи.

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«Посадіть генералів навпроти мене — і якщо вони мене послухають і зрозуміють, що я зробив, вони стануть моїми прихильниками», — впевнений міністр оборони.

Попри критику з боку командувачів ЗСУ, у виданні вважають, що міністр має послідовників серед молодших офіцерів та підрозділів, які значною мірою залежать від технологій. Вони наголошують, що українська армія потребує нових підходів.

Чи втримається Федоров на посаді міністра оборони

The Economist із посиланням на високопоставлене джерело в розвідці, пише, що Федоров має мало «шансів у будь-якій серйозній конфронтації з генералами».

«Сирський досвідчений, знає систему набагато краще за Мішу і перехитрить його», — сказав співрозмовник виданню.

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Журналісти вважають, що у цій суперечці майбутнє Федорова залежить від рішення Зеленського. За інформацією видання, 12 липня ім’я Федорова було одним із трьох, які обговорювалися на вакантну посаду прем’єр-міністра після відставки Юлії Свириденко.

Відставка уряду — що відомо

Нагадаємо, 12 липня президент Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді та запропонував прем’єрці Свириденко іншу посаду.

За інформацією «РБК-Україна», свою посаду можуть втратити міністр оборони Михайло Федоров та віцепрем’єр Тарас Качка. За даними джерел видання в уряді, Федорова в Міноборони може замінити голова МВС Ігор Клименко чи інший кандидат.

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