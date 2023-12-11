Що найчастіше шукали українці у Google 2023 року

Найбільше українці гуглили карту повітряних тривог, графік відключення світла та інформацію про Пригожина.

У Google проаналізували, що найчастіше гуглили українці 2023 року, та до яких тем найбільше зростав інтерес протягом року.

Компанія традиційно представила підсумковий рейтинг пошукових запитів українських користувачів Google.

Що найчастіше шукали українці в Google 2023 року

Найчастіше українці шукали в Google цього року "Карту повітряних тривог". На другому місці опинився пошуковий запит "Графік відключення світла", а третю сходинку посів запит "Пригожин". Серед трендових запитів серед українців були також Deep State, Ізраїль та Каховська ГЕС.

Щодо персон, то найбільше українці гуглили інформацію про міністра оборони України Рустема Умєрова. Цікавилися українські користувачі і Спартаком Субботою, Олександром Усиком, Кирилом Будановим та Іриною Фаріон.

Щодо людей, які померли 2023 року, найбільше запитів було про Євгена Пригожина, Ніну Матвієнко та Дениса Монастирського.

Які фільми найбільше гуглили 2023 року

Найбільше українці шукали у Google новий фільм Крістофера Нолана "Оппенгеймер". До десятки також увійшли стрічки "Аватар 2: Шлях води", "Мавка", "Барбі" та "Люксембург, Люксембург".

Найчастіше українці також шукали телевізійні серіали "Венздей", нові сезони серіалів "Гарний лікар", "Будиночок на щастя", "Відьмак" та гуглили турецькі драматичні серіали "Криваві квіти" і "Зимородок".

Які покупки шукали найбільше в Google українці

У категорії "Покупка року" українці найбільше шукали, де купити калій йодид. У топі запитів року щодо покупок були і "генератор", "онлайн квитки на Укрзалізницю", "нова модель iPhone" та "повербанк".

2023 року українські користувачі Google також шукали, що таке гепатит А, Хамас та РЕБ, значення слів та абревіатур "Редан", "Макеба", "ІПСО".

Читайте провідні новини дня:

Що найчастіше гуглили українці – визначальні моменти 2023 року

Карта повітряних тривог,

графік відключення світла,

Пригожин,

ChatGPT,

Оппенгеймер,

Deep State,

Ізраїль,

Соледар,

Каховська ГЕС,

Євробачення 2023.

Категорія "Пішли назавжди"

Євген Пригожин, Ніна Матвієнко, Денис Монастирський, Владлен Татарський, Валентин Юдашкін, Меттью Перрі, Тото Кутуньйо, Сергій Сивохо, Вахтанг Кікабідзе, Тіна Тернер.

Покупки

Калій йодид,

Генератор,

Укрзалізниця квитки онлайн,

Айфон 15,

Повербанк,

Німесил,

Аерогриль,

Старлінк,

20 гривень до річниці війни,

лампа на акумуляторі.

Серіали

Венздей,

Гарний лікар,

Криваві квіти,

Будиночок на щастя 4 сезон,

Мандалорець,

Зимородок,

Слово пацана,

Король Талси,

Джинні й Джорджія 2 сезон,

Відьмак 3 сезон.

Персона, інтерес до якої зростав найбільше

Рустем Умєров, Спартак Суббота, Олексій Арестович, Олександр Усик, Володимир Путін, Михайло Мудрик, Кирило Буданов, Дмитро Лінартович, Ірина Фаріон, Гарік Бірча.

Що найбільше шукали українці із запитанням "Що таке?”

Гепатит А,

Хамас,

РЕБ,

Редан,

каб,

Сектор Газа,

промзона,

Макеба,

іпсо,

касетні боєприпаси.

Фільми

Оппенгеймер, Аватар 2: Шлях води, Мавка, Форсаж 10, Джон Уік 4, Барбі, П'ять ночей у Фредді, Люксембург, Люксембург, Чебурашка, Вартові галактики 3.

Нагадаємо, шо 2022 року українці найчастіше шукали у Google інформацію про карту України, "Байрактар", Путіна, Жириновського, Гостомель та "Холостяк 2022".

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