В Україні хочуть тотально дерусифікувати Google: що запропонувала Олена Зеленська

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася з представниками компанії Google, які прибули до Києва. На зустрічі вона наголосила на необхідності дерусифікації пошуку в Google.

Про це йдеться на сайті президента України.

Зокрема, Зеленська зустрілася з віцепрезиденткою з питань взаємодії з органами державної влади та державної політики Аннетте Кробер-Ріль та віцепрезидентом з питань Центральної та Східної Європи Патріком Ворнкінгом.

"Дякуємо за часткову дерусифікацію пошуку та просимо активніше продовжити роботу з дерусифікації пошукової видачі Google для українських користувачів в Україні та за кордоном, коли в налаштуваннях операційної системи чи браузера обрана Україна", – зазначила Олена Зеленська.

Крім того, вона звернулася до представників Google, із проханням у налаштуваннях простору YouTube від’єднати Україну від географічної належності до простору СНД та змінити автоматичну видачу російськомовного контенту для користувачів з України та з українських IP-адрес.

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"Олена Зеленська запропонувала представникам компанії спільні проєкти у сфері ментального здоров’я. Вона наголосила, що під час соціологічного дослідження, проведеного до третього Саміту перших леді та джентльменів в 11 країнах, з’ясувалося, що ментальне здоров’я поряд із бідністю входить до п’ятірки викликів для всього світу, а найбільшим цей виклик є для молодих людей і підлітків", - мовиться у повідомленні.

Раніше ми писали, що Олена Зеленська онлайн взяла участь у спільній культурній події з республікою Кіпр із нагоди запуску українськомовного аудіогіда у найбільшому музеї країни – Археологічному музеї Нікосії.

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