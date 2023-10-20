Зеленський приїхав на Херсонщину: яка мета візиту

Президент України Володимир Зеленський приїхав на Херсонщину. Він нагородив захисників та провів нараду з військовими.

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

Приклад мужності й незламності

За словами лідера, велику роботу роблять наші прикордонники-розвідники. Вони несуть міцну службу.

"Двадцять років, із яких майже 10 років – це війна проти окупанта. Дякую за ваше служіння Україні й українцям!", - наголосив лідер.

Він подякував найкращим бійцям та вручив їм нагороди. За словами президента, вони є прикладом мужності та незламності.

"Головний ваш обов'язок, мені здається, повертайтеся додому переможцями. Слава Україні", – підсумував Зеленський.

Головнокомандувач також провів нараду з військовими в особливому форматі. Ключове питання – ситуація на основних напрямках фронту.

"Наші оборонні дії. Авдіївка. Куп’янський напрямок. Південь", – відзначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів розмову з главою США Джозефом Байденом. Серед іншого, президент подякував американському партнеру за ефективне виконання оборонних домовленостей.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Володимир Зеленський раптово виклав відео з Херсонської області: з ким зустрівся?

Читайте також: