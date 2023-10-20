Зеленский приехал на Херсонщину: какая цель визита

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область. Он наградил защитников и провел совещание с военными.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Пример мужества и несокрушимости

По словам лидера, большую работу делают наши пограничники-разведчики. Они несут крепкую службу.

"Двадцать лет, из которых почти 10 лет – это война против оккупанта. Спасибо за ваше служение Украине и украинцам!", – подчеркнул лидер.

Он поблагодарил лучших бойцов и вручил им награды. По словам президента, они являются примером мужества и несокрушимости.

"Главная ваша обязанность, мне кажется, возвращайтесь домой победителями. Слава Украине", – подытожил Зеленский.

Главнокомандующий также провел совещание с военными в особом формате. Ключевой вопрос – ситуация по основным направлениям фронта.

"Наши оборонные действия. Авдеевка. Купянское направление. Юг", – отметил Владимир Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский провел разговор с главой США Джозефом Байденом. Среди прочего президент поблагодарил американского партнера за эффективное выполнение оборонных договоренностей.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Владимир Зеленский внезапно выложил видео из Херсонской области: с кем встретился?

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