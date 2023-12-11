Больше всего украинцы гуглили карту воздушных тревог, график отключениz света и информацию о Пригожине.

В Google проанализировали, что чаще всего гуглили украинцы в 2023 году, и к каким темам больше всего рос интерес в течение года.

Компания традиционно представила итоговый рейтинг поисковых запросов украинских пользователей Google.

Что чаще всего искали украинцы в Google в 2023 году

Чаще всего украинцы искали в Google в этом году "Карту воздушных тревог". На втором месте оказался поисковый запрос "График отключения света", а третье место занял запрос "Пригожин". Среди трендовых запросов среди украинцев были Deep State, Израиль и Каховская ГЭС.

Что касается персон, то больше всего украинцы гуглили информацию о министре обороны Украины Рустеме Умерове. Интересовались украинские пользователи и Спартаком Субботой, Александром Усиком, Кириллом Будановым и Ириной Фарион.

Что косается людей, умерших в 2023 году, больше всего запросов было о Евгении Пригожине, Нине Матвиенко и Денисе Монастырском.

Какие фильмы больше всего гуглили в 2023 году

Больше всего украинцы искали в Google новый фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер". В десятку также вошли ленты "Аватар 2: Путь воды", "Мавка", "Барби" и "Люксембург, Люксембург".

Чаще всего украинцы также искали телевизионные сериалы "Венздей", новые сезоны сериалов "Хороший врач", "Домик на счастье", "Ведьмак" и гуглили турецкие драматические сериалы "Кровавые цветы" и "Зимородок".

Какие покупки искали больше всего в Google украинцы

В категории "Покупка года" украинцы больше всего искали, где купить калий йодид. В топе запросов года по поводу покупок были и "генератор", "онлайн билеты на Укрзализныцю", "новая модель iPhone" и "повербанк".

В 2023 году украинские пользователи Google также искали, что такое гепатит А, Хамас и РЭБ, значение слов и аббревиатур "Редан", "Макеба", "ИПСО".

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Что чаще всего гуглили украинцы – определяющие моменты 2023 года

Карта воздушных тревог,

график отключения света,

Пригожин,

ChatGPT,

Оппенгеймер,

Deep State,

Израиль,

Соледар,

Каховская ГЭС,

Евровидение 2023.

Категория "Ушли навсегда"

Евгений Пригожин, Нина Матвиенко, Денис Монастырский, Владлен Татарский, Валентин Юдашкин, Мэтью Перри, Тото Кутуньо, Сергей Сивохо, Вахтанг Кикабидзе, Тина Тернер.

Покупки

Калий йодид,

генератор,

Укрзализныця билеты онлайн,

Айфон 15,

повербанк,

Нимесил,

аэрогриль,

Старлинк,

20 гривен к годовщине войны,

лампы на аккумуляторе.

Сериалы

Венздей,

Хороший врач,

Кровавые цветы,

Домик на счастье 4 сезон,

Мандолорец,

Зимородок,

Слово пацана,

Король Талсы,

Джинни и Джорджия 2 сезон,

Ведьмак 3 сезон.

Персона, интерес к которой рос больше всего

Рустем Умеров, Спартак Суббота, Алексей Арестович, Александр Усик, Владимир Путин, Михаил Мудрык, Кирилл Буданов, Дмитрий Линартович, Ирина Фарион, Гарик Бирча.

Что больше всего искали украинцы с вопросом "Что такое?"

Гепатит А,

Хамас,

РЕБ,

Редан,

каб,

Сектор Газа,

промзона,

Макебо,

ипсо,

кассетные боеприпасы.

Фильмы

Оппенгеймер, Аватар 2: Путь воды, Мовка, Форсаж 10, Джон Уик 4, Барби, Пять ночей в Фредди, Люксембург, Люксембург, Чебурашка, Стражи галактики 3.

Напомним, что в 2022 году украинцы чаще всего искали в Google информацию о карте Украины, "Байрактаре", Путине, Жириновском, Гостомеле и "Холостяке 2022".

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