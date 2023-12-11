Больше всего украинцы гуглили карту воздушных тревог, график отключениz света и информацию о Пригожине.
В Google проанализировали, что чаще всего гуглили украинцы в 2023 году, и к каким темам больше всего рос интерес в течение года.
Компания традиционно представила итоговый рейтинг поисковых запросов украинских пользователей Google.
Что чаще всего искали украинцы в Google в 2023 году
Чаще всего украинцы искали в Google в этом году "Карту воздушных тревог". На втором месте оказался поисковый запрос "График отключения света", а третье место занял запрос "Пригожин". Среди трендовых запросов среди украинцев были Deep State, Израиль и Каховская ГЭС.
Что касается персон, то больше всего украинцы гуглили информацию о министре обороны Украины Рустеме Умерове. Интересовались украинские пользователи и Спартаком Субботой, Александром Усиком, Кириллом Будановым и Ириной Фарион.
Что косается людей, умерших в 2023 году, больше всего запросов было о Евгении Пригожине, Нине Матвиенко и Денисе Монастырском.
Какие фильмы больше всего гуглили в 2023 году
Больше всего украинцы искали в Google новый фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер". В десятку также вошли ленты "Аватар 2: Путь воды", "Мавка", "Барби" и "Люксембург, Люксембург".
Чаще всего украинцы также искали телевизионные сериалы "Венздей", новые сезоны сериалов "Хороший врач", "Домик на счастье", "Ведьмак" и гуглили турецкие драматические сериалы "Кровавые цветы" и "Зимородок".
Какие покупки искали больше всего в Google украинцы
В категории "Покупка года" украинцы больше всего искали, где купить калий йодид. В топе запросов года по поводу покупок были и "генератор", "онлайн билеты на Укрзализныцю", "новая модель iPhone" и "повербанк".
В 2023 году украинские пользователи Google также искали, что такое гепатит А, Хамас и РЭБ, значение слов и аббревиатур "Редан", "Макеба", "ИПСО".
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Что чаще всего гуглили украинцы – определяющие моменты 2023 года
- Карта воздушных тревог,
- график отключения света,
- Пригожин,
- ChatGPT,
- Оппенгеймер,
- Deep State,
- Израиль,
- Соледар,
- Каховская ГЭС,
- Евровидение 2023.
Категория "Ушли навсегда"
- Евгений Пригожин,
- Нина Матвиенко,
- Денис Монастырский,
- Владлен Татарский,
- Валентин Юдашкин,
- Мэтью Перри,
- Тото Кутуньо,
- Сергей Сивохо,
- Вахтанг Кикабидзе,
- Тина Тернер.
Покупки
- Калий йодид,
- генератор,
- Укрзализныця билеты онлайн,
- Айфон 15,
- повербанк,
- Нимесил,
- аэрогриль,
- Старлинк,
- 20 гривен к годовщине войны,
- лампы на аккумуляторе.
Сериалы
- Венздей,
- Хороший врач,
- Кровавые цветы,
- Домик на счастье 4 сезон,
- Мандолорец,
- Зимородок,
- Слово пацана,
- Король Талсы,
- Джинни и Джорджия 2 сезон,
- Ведьмак 3 сезон.
Персона, интерес к которой рос больше всего
- Рустем Умеров,
- Спартак Суббота,
- Алексей Арестович,
- Александр Усик,
- Владимир Путин,
- Михаил Мудрык,
- Кирилл Буданов,
- Дмитрий Линартович,
- Ирина Фарион,
- Гарик Бирча.
Что больше всего искали украинцы с вопросом "Что такое?"
- Гепатит А,
- Хамас,
- РЕБ,
- Редан,
- каб,
- Сектор Газа,
- промзона,
- Макебо,
- ипсо,
- кассетные боеприпасы.
Фильмы
- Оппенгеймер,
- Аватар 2: Путь воды,
- Мовка,
- Форсаж 10,
- Джон Уик 4,
- Барби,
- Пять ночей в Фредди,
- Люксембург, Люксембург,
- Чебурашка,
- Стражи галактики 3.
Напомним, что в 2022 году украинцы чаще всего искали в Google информацию о карте Украины, "Байрактаре", Путине, Жириновском, Гостомеле и "Холостяке 2022".
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