Спецпризначенці СБУ екстрено "вимкнули світло" 10 окупантам (відео)

На одному з напрямків СБУ ліквідували групу окупантів.

На одному з напрямків фронту спецпризначенці ЦСО "насипали" російським воякам. поціливши у КамАЗ, де ті перебували.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ екстрено "вимкнули світло" 10 окупантам. Наша тактична група проводила розвідку та зафіксувала російський "КамАЗ" та його "пасажирів". Прямим влучанням із ПТРК і техніка, і окупанти вирушили покращувати щоденну статистику своїх втрат", - йдеться в повідомленні СБУ.

Нагадаємо, що У Генштабі ЗСУ оновили втрати РФ в Україні за минулу добу.Сили оборони "ліквідували" 380 російських окупантів.

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