Споживання електроенергії обмежать ще у трьох областях

У цих регіонах різко зросло навантаження на енергосистему.

У Харківській, Сумській та Полтавській областях 20 жовтня тимчасово відключать електроенергію.

Як повідомили в "Укренерго", це вимушений крок через різке збільшення її споживання.

"Через різке збільшення рівня споживання електроенергії Диспетчерській центр "Укренерго" вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Харківській, Сумській, Полтавській областях", - йдеться у повідомленні.

Коли відключать саме вашу вулицю – визначає ваш оператор розподільчих мереж (обленерго), додали в Національній енергетичній компанії.

Варто зазначити, що відключено від електроенергії також і частину міста Славутич Київської області. Крім того, дописувачі повідомляють, що на лівому березі Києва також немає світла.

Раніше мешканців Києва та Київської області, а також Чернігівської, Черкаської та Житомирської областей попросили терміново зменшити споживання електроенергії.

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Нагадаємо, що окупаційні війська Росії від 10 жовтня завдали близько 300 ударів по енергосистемі України. Внаслідок цього ситуація з електропостачанням в країні залишається складною. Через атаки РФ українців наполегливо просять зменшити споживання електроенергії. Зокрема, не вмикати потужні електроприлади - мікрохвильові печі, електрочайники, кондиціонери, електрообігрівачі.

Щоб вирішити проблему дефіциту потужності в системі "Укренерго" заявило, що 20 жовтня по всій Україні від 07:00 ранку до 23:00 вечора можуть вимикати електроенергію. Відключення будуть почергові - тривалість черги визначає обленерго, але не більше 4 годин.

Знайти посилання на сайти операторів мереж, які публікують оголошення про застосування обмежень споживачів, можна на сайті Міністерства енергетики.

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