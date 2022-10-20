У Раді попередили українців про наслідки, якщо не будуть економити світло

Громадян України після цинічних атак Росії по критичній інфраструктурі просять економити електроенергію і не користуватися електрообігрівачами протягом наступних двох днів.

Про це заявив народний депутат з фракції "Слуга народу", очільник енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус в ефірі телемарафону.

Нардеп пояснив, що хоч в Україні і очікують заморозки цими ночами, але за кілька днів прогнозують потепління, тому він закликає поки що не використовувати електроопалення в квартирах та будинках.

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"Сьогодні різко впала температура й завтра може бути перший мороз в цьому сезоні, це вночі. Принаймні в Києві температура може опуститися нижче 0. Тут важливо ці два дні пережити без включення приладів, які дають електроопалення. Ліпше тепліше вдягнутися й намагатися не використовувати електроопалення в квартирах та будинках", - заявив Герус.

Водночас, Герус наголосив, якщо українці не мінімізують споживання електроенергії, віялові відключення можливі й надалі.

"Якщо говорити про те, чи варто готуватись до віялових відключень, я вважаю, що так. Треба бути готовий до того, що по 3-4 години на добу може не бути електроенергії. Однак, знову ж таки, якщо населення добровільно економить електроенергію протягом ранку й вечора, а також по максимуму намагається перенести споживання на ніч, то можна буде мінімізувати необхідність відключень електроенергії", - додав нардеп.

Ситуація із електропостачанням

Після масованих російських атак на підприємства критичної інфраструктури ситуація з електропостачанням в Україні залишається складною. Через атаки РФ українців наполегливо просять зменшити споживання електроенергії. Зокрема, не вмикайте потужні електроприлади - мікрохвильові печі, електрочайники, кондиціонери, електрообігрівачі.

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Навіть невелика економія та зниження електроспоживання в кожному помешканні допоможуть стабілізувати роботу національної енергосистеми.

Задля економії у всій Україні запроваджуються обмеження постачання електроенергії. Сьогодні, 20 жовтня, в Україні від 07:00 ранку до 23:00 вечора можуть вимикати електроенергію. Відключення будуть почергові - тривалість черги визначає обленерго, але не більше 4 годин.

Також економія електроенергії стосується і використання електротранспорту. Як тепер він працює, читайте тут.

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